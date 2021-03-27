1485 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 365, город Алматы - 450, город Шымкент - 34, Акмолинская область - 48, Актюбинская область - 50, Алматинская область - 105, Атырауская область - 93, Восточно-Казахстанская область - 17, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 87, Карагандинская область - 85, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 24, Мангистауская область - 10, Павлодарская область - 35, Северо-Казахстанская область - 21, Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлено 238785 заболевших.
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