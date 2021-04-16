Массовый сев в основных зерносеющих регионах Казахстана начнется в середине мая

На сегодняшний день предпосевные и посевные работы уже ведутся в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Казахстана.

В частности, на юге уже засеяно около 220 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 30 тыс. га овощей, более 11 тыс. га картофеля, 15,4 тыс. га бахчевых культур.

Массовый посев в основных зерносеющих регионах начнется в середине мая.

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тыс. тракторов, 4,3 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%.