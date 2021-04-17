2822 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 284 173 заболевших, 3 333 человека скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 244 517.