2822 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлены 284 173 заболевших, 3 333 человека скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 244 517.
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддерживает новые бизнес-инициативы, способствующие официальной занятости
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на 52-м пленарном заседании МПА СНГ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны»
Определилась структура, которая будет готовить проектные поручения по градостроительству на освобожденных сельских территориях Азербайджана
Азербайджан одолел не только оккупационную армию, но и сторонников армян во всем мире – Али Гусейнли (Видеопроект)
В Азербайджане за последние сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев заражения
Делая абсурдные заявления в связи с Карабахом, политические силы в Армении хотят набрать очки - азербайджанский политолог
В азербайджанской армии прошли сборы с заместителями командиров подразделений по идеологической работе (ФОТО)
Встреча спецпредставителя ЕС с Давидом Бабаяном способствует стимулированию сепаратизма - азербайджанский политический обозреватель
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Кулиева
Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект
Как самая известная азербайджанская песня звучит в странах мира, или Послание от Чарли Чаплина: "Передайте мой привет ее автору" (ВИДЕО)
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу не учится на ошибках своего предшественника - в регионе разжигаются сепаратизм и терроризм
Международный Банк Азербайджана окажет поддержку в проведении международной конференции по искусственному интеллекту