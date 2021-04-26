$245 млрд достиг товарооборот между Китаем и странами ШОС по итогам 2020 года

По итогам 2020 года товарооборот между Китаем и странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) достиг $245 млрд долл.

С таким заявлением сегодня в ходе церемонии открытия Международной инвестиционной и торговой ярмарки стран ШОС в Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) выступил пресс-секретарь Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ли Куйвэнь, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Представитель ГТУ КНР сообщил, что товарооборот между Китаем и государствами-членами ШОС увеличился с $17,14 млрд долл. в 2001 году до $244,85 млрд долл. в 2020 году, со среднегодовым темпом роста 15%.

По его словам, при этом в общем товарообороте между Китаем и государствами-членами ШОС на Россию и Индию приходится почти 80% его объема.

Представитель китайской таможни проинформировал общественность, что в первом квартале 2021 года товарооборот между Китаем и государствами-членами ШОС составил 457,24 млрд юаней (около $70,44 млрд долл. по текущему курсу) с ростом на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт составил 284,83 млрд юаней ($43,88 млрд долл.), импорт – 172,41 ($26,56 млрд долл.) млрд юаней.

Он также отметил, что за первый квартал 2021 года наблюдается рост товарооборота между Китаем и Казахстаном на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Узбекистаном (+24,3%), Индией (+33%), Пакистаном (+29,7%) и Россией (+7,5%).

В первом квартале 2021 года снижение товарооборота наблюдалось между Китаем и Кыргызстаном на 35,4%, а также Китаем и Таджикистаном (-16,1%).

С точки зрения структуры торговли, из Китая в государства-члены ШОС увеличилась доля экспорта электромеханической и высокотехнологичной продукции, на которую приходится почти 75% общей стоимости китайского экспорта.

Напомним, что в эти дни в городе Циндао провинции Шаньдун проходит международная инвестиционная и торговая ярмарка стран ШОС.