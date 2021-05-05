2298 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 298 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Всего в стране выявлены 332 369 заболевших, 3 796 человек скончались.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 284 371.
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