2298 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2 298 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Всего в стране выявлены 332 369 заболевших, 3 796 человек скончались.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 284 371.