Специальную жилищную программу для молодежи запустят в столице Казахстана

В текущем году в Нур-Султане планируется запустить специальную жилищную программу льготного социального кредитования молодых специалистов столицы, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В данной программе смогут участвовать молодые люди в возрасте до 36 лет (возраст супруга/супруги не имеет значения). Необходимо будет иметь столичную прописку не менее одного года, у претендента программы не должно быть собственного жилья. Стаж официальной работы – не менее 1 года.

Таким образом, участник данной жилищной программы сможет получить на покупку жилья заем до 13 млн тенге (29 900$, под льготные 5% годовых). Стоимость приобретаемого жилья – без ограничений.

Кроме того, в текущем году также будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи.

Еще одним направлением явилось создание условий для людей с ограниченными возможностями. В городе реализуется ряд социальных проектов, в том числе «Келергісіз келешек». По линии данного проекта открыты 12 адаптивных секций, выделены квоты в республиканские клиники, подарены инвалидные коляски и т.д. Кроме того, в городе также строим ряд социальных объектов: реабилитационные центры, детский сад для детей с нарушениями зрения, совместно с Паралимпийским тренировочным центром построим спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями и т.д.