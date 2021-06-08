Минобороны Казахстана объяснило военную помощь Таджикистану и Кыргызстану

В связи с чем будет оказана военно-техническая помощь Таджикистану и Кыргызстану, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что у Казахстана нет намерения содействовать развитию приграничных споров между этими странами, передает Trend со ссылкой на Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в декабре 2019 года Минобороны Таджикистана обратилось к казахстанской стороне за военно-технической помощью в связи с осложнением обстановки в районе таджикско-афганской границы. Было разработано межправительственное соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи, подписанное 17 апреля 2021 года.

Кроме того, как сообщили в министерстве, аналогичное соглашение 2 марта было подписано и с Кыргызстаном.

"То есть данные соглашения с Кыргызстаном и Таджикистаном подписаны до обострения приграничных споров между этими странами. В настоящее время ведется работа по ратификации подписанных соглашений.

Оказание военно-технической помощи данным странам не имеет намерения содействовать развитию приграничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном. Данные соглашения подписаны в свете планируемого вывода из Афганистана военного контингента стран международной коалиции.

Кроме того, поставка Кыргызстану и Таджикистану военно-технического имущества будет проводиться только после достижения ими договоренностей об урегулировании имеющихся противоречий и нормализации ситуации", - добавили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

В ведомстве уточнили, что согласно договору о коллективной безопасности, участниками которого являются Кыргызстан и Таджикистан, страны ОДКБ обязаны воздерживаться от применения силы или угроз в отношении друг друга. В этой связи военно-техническая помощь не должна быть использована ими в решении приграничных споров.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан планирует оказать Таджикистану безвозмездную военную помощь.