13 регионов Казахстана находятся в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июня, сообщает Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
В «красной» зоне: г. Нур-Султан.
В «желтой» зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В «зелёной» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1145 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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