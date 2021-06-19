Казахстан готов обеспечить поставку QazVac в Украину – Бахыт Султанов

Казахстан готов поставлять свою вакцину от коронавируса QazVac в Украину. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, рассказывая о результатах переговоров с высшими должностными лицами Украины, передает Trend со ссылкой ан Казинформ.

Бахыт Султанов отметил, что Казахстан готов обеспечить поставки вакцины QazVac в Украину в случае заинтересованности Киева.

«Продвигая интересы Казахстана, провел ряд встреч с руководством украинского правительства. С Премьер-министром Украины господином Денисом Шмыгалем сверили часы по всем актуальным вопросам двустороннего взаимодействия.

Сейчас перед всеми странами стоит основная задача - открыться после ковидных запретов. И главное в ее достижении - массовая вакцинация населения.

Казахстан является одной из немногих стран-производителей собственной вакцины от коронавируса COVID-19. Наша QazVac, разработанная на платформе аденовирусных векторов человека, имеет эффективность более 96%. Мы готовы обеспечить поставки вакцины в случае заинтересованности Киева. Об этом мы также говорили на встрече с главой украинского Минздрава Виктором Ляшко.

С восстановлением экономической активности особо актуален вопрос наращивания объемов взаимной торговли. Ознакомил главу правительства с основными договоренностями по итогам заседания Межгосударственной комиссии. Все они направлены на наращивание взаимных торговых оборотов.

Обсудили с господином Шмыгалем перспективу поставок железнодорожной продукции, в которой нуждается Укрзалізниця.

Предложил активнее использовать украинским бизнесом наши центры приграничного сотрудничества. Через МЦПС «Хоргос» украинские производители могут выходить на рынок Китая.

Для нас же очень важен украинский опыт в сфере АПК. Особенно во внедрении передовых агротехнологий и инноваций.

IT индустрия имеет большой потенциал. И Украина, и Казахстан шагнули далеко вперед в области развития электронных услуг. Обмен опытом и перспективу современных проектов мы обсудили с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации господином Михаилом Федоровым.

Беседа состоялась интересной и предметной - в составе нашей делегации в Киев приехали специалисты с Министерства цифрового развития Казахстана и отечественные производители IT программ.

Тема оцифровки госуслуг стала основной на встрече. Мы договорились определить перспективные сферы взаимодействия для совместных проектов.

Кстати, Украину заинтересовала наша система фото/видео фиксации программы «Сергек». Г-н Федоров даже рассказал о ней президенту Украины.

Мы рассказали также министру о других казахстанских успешных проектах: Documentolog, Damumed., BTS др. Предложил украинским IT-компаниям рассмотреть возможность размещения инженерского офиса в Казахстане на базе «Astana Hub».

Возвращаясь к хризотиловому асбесту.

Поднял эту тему на встрече с украинским премьером. Нужно провести двусторонние экспертные консультации.

Переговоры в Киеве продолжаются. В программе встречи с представителями украинского бизнеса и «заманивание» инвестиций в Казахстан», - резюмировал Бахыт Султанов.

Напомним, в рамках рабочего визита министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова в Украину состоялся ряд встреч с высшими должностными лицами Украины.