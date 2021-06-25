1 445 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 414 712 заболевших, из них скончались 4 268.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 235 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 389 406.
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