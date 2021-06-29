28 специальных инвестконтрактов заключили за год в Мининдустрии РК

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начал работу по заключению специальных инвестиционных контрактов в июле 2020 года. За это время было заключено 28 специальных инвестконтрактов и 28 дополнительных соглашений, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Контракты заключены в сфере машиностроения, строительства черной металлургии, химической, легкой и фармацевтической промышленности, а также энергетики.

Инвестконтракты подписаны с 15 участниками специальной экономической зоны и 12 владельцами свободных складов и 1 предприятием промышленной сборки моторных транспортных средств.

Это дает предпринимателям инвестиционные преференции: освобождение импорта от таможенных пошлин и уплаты НДС при импорте комплектующих и запасных частей.

Кроме того, как пояснили в МИИР, подписание контрактов оказывает положительный эффект на развитие экономики регионов, где расположены производства: увеличиваются налоговые поступления, создаются новые рабочие места.

В свою очередь, согласно контракту предприятия должны модернизировать и осваивать новые производства, а также увеличивать объемы.