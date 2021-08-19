В Казахстане наблюдается ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях

Казахстан 19 августа 2021 09:34 (UTC+04:00)
В Казахстане наблюдается ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях

По результатам проводимого Национальным Банком опроса предприятий, во II квартале 2021 года отмечено некоторое ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Замедление темпов роста спроса отмечено в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве. В сельском хозяйстве показатель спроса перешел в негативную зону. В III квартале 2021 года рост спроса ожидается только в сельском хозяйстве, тогда как в других отраслях возможно замедление или снижение роста.

Ускорение темпов роста цен на сырье и материалы, готовую продукцию во II квартале 2021 года отмечено во всех отраслях. В III квартале 2021 года ожидается замедление темпов роста цен.

По всем рассматриваемым отраслям отмечено увеличение объемов производства, диффузионный индекс перешел в область роста. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности. В III квартале 2021 года ожидается, что темп роста в отраслях замедлится.

По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции практически во всех отраслях. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 40,1 процента предприятий ощущают влияние конкуренции на их бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31,6 процента, в транспорте – 25,6 процента, в строительстве – 24,9 процента. Наименьшая доля отмечена в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности (18,2 процента и 16,1 процента соответственно).

Для значительной части предприятий (37,9 процента) главным препятствием, сдерживающим их деловую активность, является неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана. При этом обрабатывающая промышленность и торговля испытывают существенные проблемы со спросом на продукцию (30,9 процента и 27,6 процента соответственно), предприятия сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности отмечают нехватку квалифицированных кадров (26,8 процента и 25,2 процента соответственно).

В следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности, наименьшее – в торговле и строительстве.

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

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