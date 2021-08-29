В Казахстане наступил День общенационального траура
В Казахстане наступил день общенационального траура в связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.
По последним данным, число погибших в результате ЧС достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.
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