В Казахстане построят теплицу на 60 тысяч тонн овощей и птицефабрику

В Жезказганском регионе будут построены современные теплицы, птицефабрика, убойный цех и созданы новые животноводческие хозяйства. Реализация социальных проектов позволит насытить продовольственный рынок региона местной мясной и овощной продукцией. За счёт строительства объектов будет создано более 600 рабочих мест, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

О новых проектах в сфере сельского хозяйства в Жезказганском регионе, реализация которых намечена на ближайшие 5 лет, на онлайн-брифинге на платформе региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Аскар Санаубаров.

«В Жезказгане будут реализованы два проекта с созданием 530 рабочих мест. Это строительство птицефабрики. Проектная мощность предприятия до тысячи тонн мяса птицы в год. И строительство тепличного хозяйства для выращивания овощей мощностью до 60 тысяч тонн овощей в год», – сообщил Аскар Санаубаров.

В Сатпаеве построят теплицу с овощехранилищем на 660 тонн овощей и убойный цех для переработки мяса птицы. В год в цеху планируется перерабатывать до пяти тысяч тонн мяса. Всего создадут 55 новых рабочих мест.

«В Улытауском районе будут реализованы три социальных проекта в сфере животноводства. Это позволит создать 23 рабочих места. В районе появятся две животноводческие и одна кормовая базы», – добавил Аскар Санаубаров.