Казахстан экспортировал машиностроительной продукции больше на 33,6%

За 7 месяцев текущего года Казахстан экспортировал машиностроительную продукцию на сумму 741,8 млн. долл. США, что на 33,6% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Как передает в среду Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Республики Казахстана, об этом заявила в ходе Форума машиностроителей Казахстана вице-министра торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

Она отметила, что основными рынками сбыта машиностроительной продукции казахстанского производства являются наши ближайшие партнеры, страны СНГ, а также ряд стран ЕС, США и Великобритания. В первую пятерку импортеров в 2021 году вошли Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Бельгия и Туркменистан.

Говоря о планах на будущее, вице-министр сказала, что благодаря росту производства «мы рассчитываем на то, что в 2025 году сможем достигнуть объемов экспорта продукции машиностроения до 2,9 млрд. долл. США».

При этом, наиболее экспортоориентированными товарами машиностроительной отрасли являются подшипники, из которых порядка 93% которых идет на экспорт.

«Кроме того, мы видим хороший спрос на внешних рынках на отечественные электрические аккумуляторы, 72% которых экспортируется, а также трансформаторы, половина произведенной продукции которых также экспортируется.

Если говорить о российском рынке, то порядка 96% всего импорта вагонов-цистерны – это казахстанская продукция. Почти 45% российского импорта подшипников тоже занимают отечественные товары.

Вместе с тем, казахстанские конденсаторы составляют более половины импорта аналогичных товаров, завозимых на рынок Узбекистана. С Узбекистаном у нас уже налажены хорошие отношения в сфере развития отечественного автомобилестроения», - рассказала представитель МТИ о потенциале казахстанских производителей в международной торговле.