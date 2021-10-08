Посол Казахстана вручил верительные грамоты в адрес Президента Лаоса

В соответствии с правилами государственного протокола Лаосской Народной Демократической Республики, введёнными на период пандемии КОВИД-19, посол Казахстана во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе Ерлан Байжанов вручил в адрес Президента Лаоса верительные грамоты Послу Лаоса во Вьетнаме Сенгпхет Хоунгбоунгнуангу, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Вручая верительные грамоты, Е. Байжанов подчеркнул дружественный характер казахстанско-лаосских отношений, которые имеют длительную историю и получили новое развитие в последние десятилетия.