Посол Казахстана вручил верительные грамоты в адрес Президента Лаоса
В соответствии с правилами государственного протокола Лаосской Народной Демократической Республики, введёнными на период пандемии КОВИД-19, посол Казахстана во Вьетнаме и по совместительству в Лаосе Ерлан Байжанов вручил в адрес Президента Лаоса верительные грамоты Послу Лаоса во Вьетнаме Сенгпхет Хоунгбоунгнуангу, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Вручая верительные грамоты, Е. Байжанов подчеркнул дружественный характер казахстанско-лаосских отношений, которые имеют длительную историю и получили новое развитие в последние десятилетия.
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