Свыше 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 697 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 936 084 заболевших, из них скончались 12 053 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 881 124.