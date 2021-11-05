Свыше 1,4 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 421 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 945 922 заболевших, из них скончались 12 152 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 113 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 896 581.