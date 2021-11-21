Две области Казахстана остаются в "красной" зоне по коронавирусу
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 ноября 2021 года. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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