В Казахстане за сутки коронавирусом заболели почти 850 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 847 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 970 092 заболевших, из них скончались 12 667 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 879 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 933 986.