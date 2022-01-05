В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек
190 человек обратились в лечебные учреждения Алма-Аты в связи с проходящими в городе акциями протеста. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализированы 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Всего, по данным ведомства, среди пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)
Продолжаются своповые поставки газа в рамках контракта между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном - иранский министр
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти на 400 тыс. баррелей в феврале