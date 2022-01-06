Протестующие в Алматы окружили две клинические больницы

Участники акции протеста в Алматы окружили две клинические больницы и не пропускают пациентов и медицинский персонал. Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В эфире уточнили, что речь идет о 1-й и 7-й клинических больницах. "По информации комендатуры Алматы, террористы не пропускают в больницы пациентов, а также врачей и медперсонал, тем самым ставят под угрозу жизни и здоровье мирных граждан", - сказала ведущая телеканала.