Аэропорты Алматы, Актобе и Актау не возобновили работу из-за акций протеста

Аэропорты Алматы, Актобе и Актау не работают в связи с обострившейся из-за акций протеста обстановкой в Казахстане. Об этом сообщил телеканал "Хабар-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аэропорт Алматы временно приостановил свою деятельность, <...> также временно закрыты аэропорты Актау и Актобе", - сказала ведущая в эфире.

Телеканал со ссылкой на авиаперевозчика SCAT проинформировал, что рейсы в эти города на сегодня отменены.