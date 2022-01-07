МВД Казахстана опровергает информацию о попытках ввоза оружия в столицу страны

МВД Казахстана не подтвердило информацию о попытках ввоза оружия в Нур-Султан ночью через блокпост. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Хабар-24".

Ранее данные о попытках ввоза оружия в столицу телеканалу предоставил постовой на блокпосте.