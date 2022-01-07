МВД Казахстана опровергает информацию о попытках ввоза оружия в столицу страны
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана рассказали о планах на 2022 г.
В первую самую крупную и современную на Южном Кавказе ветеринарную клинику в Баку уже поступают обращения - Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)
Провокации Симонян и армянской диаспоры России в ее лице в действительности направлены против самой России - АНАЛИЗ
Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продаж муки и ценах
Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в славной истории Азербайджана – шушинец, дирижер Фуад Ибрагимов