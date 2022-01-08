На блокпосту в казахстанском Уральске задержан автомобиль с армянскими номерами

БАКУ /Trend/ - На блокпосту в казахстанском городе Уральске задержали автомобиль с армянскими номерными знаками и 50 мобильными телефонами в багажнике. Об этом сообщает "Хабар 24", передает Trend.

Сообщается, что полицейских смутило, что водитель машины отказался открывать багажник. Во время обыска водитель попытался скрыться, однако силовики предотвратили эту попытку.

Также в машине обнаружили патроны, гранату со слезоточивым газом, шесть планшетов и смарт-часы (23 штуки), другие гаджеты и аксессуары.

Отметим, что блокпосты в Уральске, а также в других крупных городах Казахстана были установлены в связи с масштабными беспорядками.