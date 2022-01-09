Иностранные эксперты бьют тревогу: Незаконный ввод войск ОДКБ в Казахстан - угроза всему региону

БАКУ /Trend/ - В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты против повышения цен на газ в два раза. Протесты начались с Мангистауской области и быстро расширились, у митингующих появились политические требования. 4 января произошли беспорядки в Алматы. Президент Токаев объявил в регионах ЧП, а утром 5 января принял отставку правительства. После обращения Токаева в ОДКБ организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Необходимо отметить, что устав ОДКБ не допускает вмешательства во внутренние дела стран-участниц, и механизм коллективной защиты запускается только в случае внешней угрозы в отношении кого-либо из союзников. Учитывая, что Казахстан не сталкивался с угрозой извне, иностранные эксперты считают, что присутствие сил ОДКБ в Казахстане является незаконным и представляет угрозу всему региону.

Как сказал Trend экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд, вызывает удивление тот факт, что ОДКБ впервые ввела войска и сделала это не для защиты от вторжения извне, а для подавления протестов в стране-участнице организации.

«Это создаст трудности любому правительству, которое может прийти к власти в Казахстане, в плане поддержки многовекторной внешней политики страны, которая на протяжении десятилетий работала на то, чтобы сбалансировать отношения Казахстана с Москвой, Пекином, Брюсселем и Вашингтоном. Тем не менее, важно учитывать, что события еще развиваются и никто пока не знает, чем все это закончится. Мы желаем всего наилучшего казахстанцам», - отметил он.

Экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута считает, что ситуация в Казахстане вызывает ряд серьезных опасений и тревогу за регион в целом.

По его словам, одним из тревожных моментов является решение о вводе войск ОДКБ, поэтому важно, чтобы другие страны в регионе, а также на Западе подтвердили и продемонстрировали поддержку Казахстану, переживающему нынешний кризис.

«И я думаю, что поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности, независимости и суверенитета Казахстана ясно проявляется в недавнем заявлении госсекретаря Блинкена», - добавил Секута.

Как сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, ввод вооруженных сил ОДКБ в Казахстан напоминает о незаконном вводе советских войск в Азербайджан тридцать два года назад для подавления мирных протестов свободолюбивого азербайджанского народа.

«То, что мы сейчас видим в Казахстане — это просто внутренние протесты, с которыми вполне могут справиться национальные силы безопасности страны, и вмешательство иностранных войск является незаконным. Какова была бы реакция демократического сообщества, если бы вооруженные войска НАТО были отправлены на улицы Парижа, чтобы подавить протесты «желтых жилетов» в Бельфоре в декабре 2018 года?» - сказал он.

В ОДКБ сегодня заявляют, что миротворческий контингент не будет участвовать в столкновениях с населением и прочих разборках. В принципе, для этого, как показывают последние новости из Казахстана, и нет никакой необходимости. После того, как дело было сделано - в страну вошли иностранные войска, а казахстанские силовики вдруг резко активизировались, перестали "переходить на сторону народа", освободили сами и аэропорты, и другие объекты, справились с хулиганствующей толпой, начали зачистки и так далее. Силовики Казахстана могли бы все это пресечь, для этого у них были все возможности. Кроме приказа.