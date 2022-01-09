Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев

БАКУ /Trend/ - Силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в Казахстане.

Как передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом в ходе заседания оперштаба сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев девятого января.

В ходе заседания Главой государства было поручено создать Правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов г. Алматы и других регионов.