Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки
Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, анонсировал кадровые перестановки в стране, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
«11 января будут кадровые перестановки, без слов», - заявил Уали.
Ранее стало известно, что Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.
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