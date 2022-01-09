Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алматы с винтовками наизготове

Военные начали усиленно патрулировать улицы Алматы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, настолько массово это происходит впервые за последние дни.

На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех них винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины.

По информации корреспондента, стрельба почти не была слышна в Алмате с утра и в течение дня. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе, чем на квартал. У заграждений дежурят теперь и полицейские. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.