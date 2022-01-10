В столице Казахстана возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана с воскресенья, в понедельник снова возобновлен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (10:00 GMT+4), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.

С 23:00 (21:00) до 07:00 (05:00) в столице действует комендантский час.