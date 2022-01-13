Токаев дал восемь месяцев на восстановление зданий в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству страны и местным властям в течение восьми месяцев восстановить здания в Алматы, разрушенные в ходе массовых беспорядков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал "Хабар-24", в среду во время совещания оперативного штаба первый вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр сообщил главе государства, что для восстановления основных объектов инфраструктуры Алматы потребуется восемь месяцев. "Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алматы выглядела лучше, чем она выглядела раньше", - сказал Токаев.

Президент Казахстана отметил, что Алматы - это город, где он родился и учился. "Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев.

Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом (администрацией) Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям, отмечалось на совещании.