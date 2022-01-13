Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан после возобновления работы аэропорта Алматы

Первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алматы после возобновления его работы, направился в Нур-Султан. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы - Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в Алматы из Нур-Султана в эти минуты прибыл рейс авиакомпании Qazaq Air.