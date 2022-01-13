Токаев и Путин обсудили вопросы вывода контингента ОДКБ из Казахстана
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – участниц ОДКБ с территории Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на Кремль.
Данные вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора между Путиным и Токаевым 13 января.
Президент Казахстана проинформировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, принимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Особая признательность за помощь и поддержку была выражена Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику Казахстана по ОДКБ.
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