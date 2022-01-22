ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности

БАКУ /Trend/ - В настоящее время отдельные подразделения Вооруженных сил Казахстана продолжают совместно с органами внутренних дел выполнять задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, об этом на совещании с руководителями отдельных государственных органов сказал министр обороны страны Руслан Жаксылыков.

По его словам, под усиленной охраной находятся военные объекты, в том числе склады хранения оружия и боеприпасов.

Министерство обороны приступило к реализации поручений президента Казахстана по реформированию Вооруженных сил.