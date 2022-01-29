Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались - Президент Казахстана

Казахстан 29 января 2022 18:55 (UTC+04:00)
Я заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались - Президент Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью на телеканалах «Хабар» и «Хабар 24» высказался о нарушениях прав человека. Президент отметил, что заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Есть большая доля преувеличения подобного рода заявлений, истерий вокруг событий в Алматы, естественно, много. Люди обеспокоены, можно понять. Поэтому я дал поручение Генеральной прокуратуре по каждому случаю проводить расследование. Кроме того, из средств массовой информации узнал о том, что создана общественная комиссия во главе с известным правозащитником, дипломатом Айман Умаровой. Я приветствую это решение. Действительно, нам нужно привлечь независимую общественность, чтобы объективно разобралась в том, что сейчас происходит и то, что происходило в те трагические дни», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что Омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова, известная правозащитница Жемис Турмагамбетова посещают СИЗО, встречаются с задержанными, выясняют условия их содержания, выслушивают жалобы.

«Считаю, что это очень полезная работа. Как Глава государства, заинтересован в том, чтобы права граждан не нарушались. Каждый случай должен быть расследован», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

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