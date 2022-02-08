БАКУ /Trend/ - В Казахстане завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге. Об этом сказал во вторник председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на казахстанский Нацбанк.

По его словам, для повышения устойчивости финансовой системы совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) реализован комплекс мер по улучшению качества активов банковской системы.

В 2021 году валютный рынок в Казахстане был достаточно стабилен, несмотря на волатильность внешних рынков. Обменный курс тенге в прошлом году понизился на 2,6 процента - до 431,8 тенге за доллар США.

В целях развития финансовых технологий и инноваций в пилотном режиме запущена Национальная платежная система, завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, сказал Пирматов.