Россия приостановила работу трубопроводного консорциума, экспортирующего казахстанскую нефть

БАКУ /Trend/ - Постановлением Приморского районного суда Новороссийска Краснодарского края РФ на 30 дней приостановлена работа морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает Trend со ссылкой на пресс-службу КТК.

По ее данным, соответствующее решение принято ввиду проведенной Ространснадзором проверки технического состояния опасных производственных объектов АО «КТК-Р». В результате было выявлено несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти, говорится в сообщении.

«Постановлением суда требования ведомства удовлетворены частично. КТК намерен обжаловать данное решение, хоть и вынужден исполнить его», - заявили в пресс-службе.