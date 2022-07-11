На интегрированном газохимическом заводе в Казахстане начата подача пропана

БАКУ /Trend/ - Компания Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. сообщила о завершении первого этапа пусконаладочных работ на ИГХК под Атырау, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО КазМунайГаз.

На заводе начата подача пропана на технологические установки. Уже на текущей неделе компания приступит ко второму этапу пусконаладочных работ – загрузке катализатора в реакторы дегидрирования пропана. Запуск производства на заводе намечен на август.

Интегрированный газохимический комплекс под Атырау станет первым крупнейшим проектом в нефтегазохимической отрасли Казахстана.

На заводе из пропана с месторождения Тенгиз будут производить полипропилен. Это основное сырье для производства пластиковых нитей, труб, пленки, мешков, медицинских и других изделий.

Мощность завода составит 500 000 тонн полипропилена в год.