БАКУ /Trend/ - Железные дороги Казахстана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает в среду Trend со ссылкой на казахстанское правительство, документ подписан по итогам встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Как отметил Гарибашвили на встрече, Казахстан и Грузия имеют большой потенциал для расширения сотрудничества во многих сферах, включая продовольственную безопасность и грузоперевозки.

«Между нашими странами динамично развиваются торговля, инвестиционное и бизнес-сотрудничество. Есть множество примеров успешной кооперации в рамках совместных проектов. В то же время мы можем делать еще больше для развития экономик наших стран, поэтому необходимо рассматривать новые возможности и взаимовыгодные направления», - сказал Гарибашвили.