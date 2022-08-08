Цены на вторичное жилье в Казахстане повысились за год

БАКУ /Trend/ - Первичное жилье подорожало в Казахстане почти на 20 процентов за год, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За год, в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года, цены квартир вторичного рынка повысились на 26,4 процента, продажи нового жилья – на 19,6 процента.

Арендная плата за благоустроенное жилье в июле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 20,8 процента.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно повысились в Актобе на 32,5 процента, Нур-Султане – на 27,6 процента, Усть-Каменогорске – на 26,1 процента. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Кызылорда (на 44 процента), Усть-Каменогорск (на 43,7 процента), Талдыкорган (на 43,4 процента) и Нур-Султан (на 41,3 процента), а на рынке аренды жилья – город Алматы (47,2 процента).

В июле 2022 года по сравнению с июнем этого же года цены на перепродажу квартир выросли на 0,8 процента, а на продажу нового жилья – на 0,5 процента. Арендная плата за благоустроенное жилье в июле по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,4 процента.

В Бюро национальной статистики Казахстана пояснили, что индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам: Нур-Султану, Алматы, Шымкенту.