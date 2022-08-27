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Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Казахстан Материалы 27 августа 2022 18:53 (UTC +04:00)
Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

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Казахстан приостановит до конца августа 2023 года экспорт военной продукции, сообщила пресс-служба правительства республики в субботу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Такое решение было принято на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, говорится в сообщении кабинета министров.

"Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Данное предложение членами комиссии было поддержано", - отмечается в сообщении.

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