60 человек заболели коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Комитет санитарно- эпидемиологического контроля, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По регионам: в Астане - 7, в Алматы - 9, в Акмолинской области - 13, в Актюбинской области - 3, в Алматинской области - 2, в Атырауской области -1, в Абайской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 3, в Карагандинской области - 5, в Улытауской области - 1, в Костанайской области - 8, в Павлодарской области - 1, в Северо-Казахстанской области - 6.

Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев.

В Казахстане 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 150 человек.