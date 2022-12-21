Жамбылская область Казахстана улучшила инвестиционные показатели

БАКУ /Trend/ - Экспортные показатели Жамбылской области Казахстана в период с января по октябрь 2022 года продемонстрировали 85-процентный рост и достигли показателя 216,7 миллиона долларов, в то время как импорт вырос на 17,6 процента и достиг 360 миллионов долларов.

Об этом сообщил глава муниципалитета Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в рамках встречи с председателем Комитета по инвестициям министерства иностранных дел Аркада Зебешова и представителями АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST", передает Trend со ссылкой на пресс-службу муниципалитета области.

Говоря о росте экономических показателей в области, Нуржан Нуржигитов добавил, что объем инвестиций в основной капитал составил 311,7 миллиарда тенге (665,6 миллиона долларов), что на 3,1 процента выше прошлогоднего показателя. 12,9 миллиона долларов были привлечены в качестве внешних инвестиций.

В области сформирован пул из 75 инвестиционных проектов стоимостью 2 трлн тенге (4,2 миллиарда долларов) с созданием 8 800 новых рабочих мест. В рамках единой Карты индустриализации было запущено 8 инновационных и индустриальных проектов общей стоимостью 56,7 миллиарда тенге (121 миллион долларов), что привело к созданию 395 рабочих мест. Согласно плану развития региона, в текущем году ожидается реализация 16 проектов общей стоимостью 89 миллиардов тенге (190 миллионов долларов).

Председатель Комитета по инвестициям МИД Казахстана отметил, что увеличение инвестиционных контрактов подчеркивает обширный инвестиционный потенциал области.