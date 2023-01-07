Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

202 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 7 января 2023 08:49 (UTC +04:00)
202 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Читайте Trend в

По состоянию на 7 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 2 437 человек (–2 295+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 272 пациента, на амбулаторном – 2 165 пациентов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирусом заболели 202 человека (из них 195 КВИ+ и 7 КВИ-).

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости