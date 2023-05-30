Чешская Phonexia предлагает возможности для обеспечения безопасности и инноваций в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Чешская компания Phonexia, лидер в области речевых технологий, предлагает Казахстану свое новейшее программное обеспечение для распознавания речи и голосовой биометрии для защиты организаций от преступлений и мошенников.

Об этом сообщил Trend источник в компании.

Во время бизнес-форума, состоявшегося 25 апреля в Астане, компании Phonexia была предоставлена возможность присоединиться к чешской делегации и продемонстрировать свой опыт. Так, компания представила свои инновационные решения в сфере распознавания речи для оборонного сектора.

"Во-первых, мы участвовали в дискуссиях о возможностях наших технологий распознавания речи и голосовой биометрии. Мы узнали об интересных мероприятиях региона, которые могли бы посетить в будущем, а также предложили стать частью кластера технологических инноваций, который еще больше укрепил бы сотрудничество между Чешской Республикой и Казахстаном", - сообщили в компании.

Phonexia рассматривает Казахстан как страну со значительным потенциалом роста. Компания считает, что спрос на инновационное программное обеспечение и технологии в Казахстане может создать множество интересных возможностей для сотрудничества между обеими странами.

"Финансовые учреждения, телекоммуникационные компании и оборонный сектор - это области, в которых мы видим наибольший потенциал", - отметил в этой связи представитель компании.

Касательно роли Phonexia в развитии экономических отношений между двумя странами было отмечено, что основной потенциал заключается в инновациях.

"Мы видим это в основном в части инноваций. Поскольку мы являемся одной из ведущих компаний в области речевой деятельности, мы видим потенциал для повышения безопасности в обеих странах и улучшения жизни их граждан", - заявили в компании.