Казахстан стремиться стать одним из ведущих цифровых центров в Евразии - Токаев

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, заявил о высоком приоритете цифровизации национального уровня, передает Trend. Он выразил намерение страны стать одним из крупнейших и самых передовых цифровых хабов в Евразии в своем выступлении перед Советом иностранных инвесторов.

Токаев подчеркнул, что рост цифровизации уже сегодня определяет повестку дня и оказывает значительное влияние на экономическое развитие. Он отметил, что широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и большие данные (Big Data), приводит к изменению правил игры во многих отраслях, от сельского хозяйства до финансов.

Президент также подчеркнул, что цифровизация стала определяющим фактором конкурентоспособности стран и регионов. Казахстан осознает критическое значение этой тенденции и делает ее приоритетом национального уровня. Страна стремится стать одним из крупнейших и наиболее развитых цифровых хабов в Евразии. Президент отметил, что недавно 62 страны единогласно поддержали создание Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии в Казахстане. Это рассматривается как символ доверия и важный шаг для привлечения Казахстана на мировую арену. Центр будет объединять глобальные, региональные и национальные интересы с целью предотвращения возникновения "цифровых барьеров" между странами.

Токаев также обратил внимание на положительную динамику в основных секторах экономики Казахстана. В прошлом году страна привлекла рекордный объем иностранных инвестиций в размере 28 миллиардов долларов.