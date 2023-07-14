КазМунайГаз увеличил морские перевозки нефти

БАКУ /Trend/ - Объем магистральной и морской транспортировки нефти казахстанской национальной компанией "КазМунайГаз" увеличился на 3 процента в первом квартале 2023 года, достигнув 18,8 миллиона тонн.

Об этом сообщил Trend источник в национальной компании Казахстана "КазМунайГаз".

Между тем объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам увеличился на 4,5 процента и составил 16,7 миллиона тонн. Рост в основном обусловлен увеличением объема кашаганской нефти через систему "КазТрансОйл" в направлении Самары, а также транспортировкой нефти в направлении порта Актау с месторождений Дунга и Тенгиз.

Кроме того, "КазМунайГаз" сообщил о снижении общего объема нефти, транспортируемой морским транспортом, на 7,7 процента, до 2,09 миллиона тонн. Это снижение объясняется сокращением добычи нефти в Средиземном море, в первую очередь вызванным снижением объемов экспорта со стороны казахстанских грузоотправителей, в результате перенаправления поставок по альтернативным маршрутам.

В рамках пятилетнего соглашения, заключенного в 2022 году между "КазМунайГазом" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о транзите нефти по маршруту Актау-Баку-Джейхан с годовым объемом 1,5 млн тонн, в апреле 2023 года первая партия нефти объемом 90 000 тонн была отгружена из порта Джейхан в румынский порт Констанца с разгрузкой для нефтеперерабатывающего завода Petromidia.