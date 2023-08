В Казахстане появится завод по производству электрокаров

В Восточный Казахстан прибыла делегация из китайской компании GEELY, сообщает Trend.

Состоялась встреча представителей компании с заместителем акима ВКО Дарханом Сапановым и руководителями профильных ведомств. В ходе совещания были обсуждены перспективы сотрудничества и планы по локализации производства электромобилей в Казахстане, при этом Восточный Казахстан был выделен как приоритетный регион для этой инициативы.

Региональный директор Zhejiang Geely New Energy Commercial Vehicle Development Co LTD Хуан Шин поделился планами компании о вложениях в развитие автомобильного производства в Казахстане. Он отметил, что в настоящее время проводится анализ рынка и изучение вопроса о возможных инвестициях.

Стоит отметить, что GEELY - крупный игрок на мировом рынке автомобилей, имеющий акции в таких известных компаниях, как Mercedes-Benz Group AG, Renault SA и Lotus. Компания также приобрела пакет акций британского производителя спорткаров Aston Martin.

Представители GEELY выразили готовность предложить на казахстанском рынке не только легковые электрокары, но и пассажирские автобусы, квадрокоптеры и другую промышленную технику.

Заместитель акима Восточного Казахстана Дархан Сапанов подчеркнул интерес региона к сотрудничеству в области локализации производства. Он подчеркнул, что Восточный Казахстан обладает опытом в автомобилестроении, а также необходимой инфраструктурой. Он также отметил перспективы сотрудничества, обусловленные географической близостью и строящейся автодорогой.

Однако, представители GEELY выразили необходимость государственной поддержки для размещения завода, включая предоставление места для локализации, налоговые льготы, инфраструктурную поддержку и др.

Итоги встречи включают планы для дальнейшего изучения возможностей взаимовыгодного сотрудничества, а также приглашение восточноказахстанцев посетить производство GEELY в провинции Хэнань.