Казахстан является одним из крупнейших поставщиков уранового сырья - Айдос Сарым

БАКУ /Trend/ - Казахстан является одним из крупнейших поставщиков уранового сырья на мировые рынки.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал депутат парламента Казахстана Айдос Сарым в ходе "круглого стола" на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

"Процессы, которые происходят сегодня в мире, заставляют нас очень активно двигаться в сторону диверсифицирования экономики, изменения природы нашей экономики. Мы сегодня делаем очень большую работу не только в сфере нефти и газа, но, как и сказал недавно Президент, также в горнорудной сфере. В этом смысле Казахстану, конечно, есть что предложить миру. Мы являемся одним из крупнейших поставщиков на мировые рынки уранового сырья. Мы начали даже дискутировать на тему постройки АЭС. Президент предложил вынести данный вопрос на референдум", - сказал он.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу 1 сентября заявил, что особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - сказал он.

Отметим, что Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам природного урана. Около 14% от всех разведанных мировых запасов сосредоточено в недрах Республики Казахстан. Общие разведанные запасы страны оцениваются в более 700 тыс. тонн урана.

В 2009 году Казахстан вышел на первое место по добыче урана в мире и продолжает сохранять лидирующие позиции на мировом рынке. Казахстан производит около 40% от мировой добычи урана. В 2021 году объем добычи урана составил 21,8 тыс. тонн., по итогам 2022 года - 21,3 тыс. тонн.