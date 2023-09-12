В Казахстане повысились цены на покупку и аренду жилья

БАКУ /Trend/ - В Казахстане за последний год цены на новое жилье поднялись на 4,4%, в то время как стоимость вторичного жилья уменьшилась на 2,9%, передает Trend.

Арендная плата за комфортабельное жилье в августе 2023 года увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Если рассматривать ситуацию в разных регионах, то цены на первичном рынке жилья в годовом исчислении выросли в городах Актау на 18%, Семей – на 16%, и Павлодаре – на 15,5%. На вторичном рынке жилья самым быстрым ростом цен удостоились города Семей (25,3%), Актобе (22,5%) и Кызылорда (15,5%). А в сфере аренды жилья наибольший рост замечен в Кокшетау (37,9%), Конее (36,1%) и Актобе (34,7%).

С июля по август цены на новое жилье остались стабильными, а объем перепродаж снизился на 1,8%.

В августе общее количество жилья, приобретенного казахстанцами, составило 38 810 единиц, что является самым высоким показателем с начала года. Среди сделок 10 141 касались индивидуальных домов, а 28 669 – квартир в многоквартирных домах. В июле было заключено 34 225 сделок купли-продажи жилья, и в августе этот показатель увеличился на 13,4%.

Города Астана (6 679 сделок, 18%) и Алматы (5 928 сделок, 15,3%), а также Карагандинская область (3 705 сделок, 9,5%) остаются лидерами по количеству сделок.